جامعة الإسكندرية توجّه قوافل خدمية لبرج العرب.. محو أمية وتشجير وخدمات طبية

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالعظيم أبوالنجا، نائب رئيس الجامعة، قافلة طبية مجتمعية لمنطقة النهضة ببرج العرب، يوم 9 فبراير الحالي، ضمن مبادرة حياة كريمة، وفي إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية.

7 تخصصات طبية

وصرحت الدكتورة وفاء السحلي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق القافلة، بأنّ القافلة تشمل عدد من التخصصات الطبية المختلفة، منها: «الرمد، الجلدية، الأطفال، النساء والتوليد، جراحة عامة، عظام، وإجراء مسح عن السمنة والضغط والبول السكري».

وتشارك كلية طب الأسنان من خلال عيادة أسنان متنقلة، لتقديم خدمات الكشف والخلع وتنظيف اللثة، والتثقيف الصحي، وتشارك كلية الصيدلة في تقديم وإمداد القافلة بالأدوية للعيادات المختلفة، بالتعاون مع بنك الدواء وعدد من شركات الأدوية المختلفة، كما تقدّم كلية التمريض، توعية صحية للأمراض المزمنة في الحوامل والأطفال.

خدمات مجتمعية

وفي الجانب المجتمعي تشارك كليات الزراعة والطب البيطري بتقديم عدد من الخدمات المختلفة لأهالي المنطقة، مثل تشجير مدخل القرية، وتنظيم ورش عمل للمشروعات الصغيرة في التصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية، ومشاريع الإنتاج الحيواني، والمكافحة الحيوية للمحاصيل الزراعية، وكذلك إنتاج الألبان وتسمين الدواجن، والكشف عن الماشية والأغنام والدواجن، وقيام طلاب كلية التربية بتنظيم دورات لمحو الأمية لأهالي القرية.