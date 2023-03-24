محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح 5 مساجد بـ3 مراكز

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن الواسطى وناصر والفشن، في افتتاح عدد من المساجد بالقرى، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وبمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاءت افتتاحات المساجد كالتالي:

افتتاح مسجدين بمركز الواسطى

افتتح المحاسب حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، مسجد السلام بقرية الديابية على مساحة 250 مترا، مكون من 3 أدوار بتكلفه 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح مسجد التوحيد بقرية الحومة على مساحة 250 مترا، وبتكلفة 2 مليون جنيه.

افتتاح مسجدين بمركز ناصر

كما افتتح رئيس مركز ومدينة ناصر المحاسب علي يوسف، مسجد العارف بالله بقرية طحا بوش، وذلك بحضور الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارة أوقاف ناصر، الشيخ خميس محمد قياتي رئيس المساجد الحكومية والأهلية بإدارة أوقاف، بجانب افتتاح مسجد التوبة بعزبة عزت بقرية الحمام، ضمن خطة وزارة الأوقاف

افتتاح مسجد بمركز الفشن

وفي الفشن تم افتتاح مسجد الحرية بقرية 3 التابعة لمجلس قروي دلهانس المقام على مساحة 400 متر بعد إحلاله وتجديده وبتكلفة 2.4 مليون جنيه، ضمن خطة الوزارة.