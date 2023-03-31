استكمال أعمال رصف طرق وشوارع مركز القوصية وحي شرق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استكمال أعمال رصف الطرق والشوارع بالمراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة للتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة والانتقال، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية ولا سيما تطوير شبكات الطرق الداخلية والمحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رصف شوارع بمركز القوصية

وأوضح محافظ أسيوط إنه جار استكمال رصف «طريق بلوط - منشأة خشبة» بمركز القوصية بطول 4.5 كم، فضلا عن استكمال رصف شارع عبدالرحيم القناوي المتفرع من شارع عزت جلال بمنطقة الحمراء بحي شرق مدينة أسيوط، مشيرًا إلى أن أعمال رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء الحركة وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة كافة الأعمال التي تتم بصفة دورية وميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

الخطة الاستثمارية

من جانبه، أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه جار استكمال رصف طريق «بلوط - منشأة خشبة» بطول 4.5 كم، وذلك ضمن خطة الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 / 2023، وفي إطار خطة تحسين شبكات الطرق بالقرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تكليف رئيس الوحدة المحلية بني قره بمتابعة الأعمال للتأكد من مراعاة شروط ومواصفات الجودة والانتهاء منها في مواعيدها المحددة.

حي شرق أسيوط

فيما أشار عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق، إلى استكمال أعمال رصف الشوارع بنطاق الحي بالتنسيق مع وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للحي، وجار العمل على قدم وساق للانتهاء من الرصف في أسرع وقت ممكن وذلك في إطار خطة الحي لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية للتسهيل على المارة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.