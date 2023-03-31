وزير الري يؤدي صلاة الجمعة في مسجد العارف بالله الدسوقي بكفر الشيخ

أدى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وقيادات وزارة الري بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، واستقبلهم اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حولة تفقدية في البحيرة وكفر الشيخ

وأجرى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، جولة تفقدية في نهر النيل بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، ومر على الترع بالبحيرة، للاطمئنان على عدم وجود ورد النيل بها، وحالة المجرى المائي لنهر النيل فرع رشيد، بمحافظة كفر الشيخ، وعدم وجود ورد النيل به.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام النجار، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، والعميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم محمد عبد العليم، نائب مأمور مركز شرطة دسوق، والمقدم عمر يوسف، رئيس قسم المسطحات المائية، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، والمهندس رزق مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، والمهندس محمد عطية الشوادفي، مدير إدارة حماية النيل بدسوق، وقيادات من وزارة الري والموارد المائية من محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، والشيخ عادل زويل، مدير عام إدارة أوقاف دسوق، وأئمة المسجد الإبراهيمي الشيخ حاتم البري، وبشير محمد.