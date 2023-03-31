عميد مجمع الكرادلة: البابا فرنسيس يغادر المستشفى غدا

قال كاردينال بارز لوكالة الأنباء الإيطالية «كي»، اليوم الجمعة، إن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، سيغادر المستشفى غدا السبت، وقد يشارك في أسبوع احتفالات عيد القيامة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

ونقل البابا فرنسيس (86 عاما) الذي يعاني عددا من المتاعب الصحية لمستشفى جيميلي، في روما، قبل يومين، بعد أن شكا من صعوبات في التنفس.

لكن الفاتيكان قال يوم الخميس، إن البابا تحسن كثيرا بالفعل بعد أن بدأ علاجا بالمضادات الحيوية وإنه سيخرج من المستشفى في غضون أيام قليلة على الأرجح.

وقال الكاردينال جيوفاني باتيستا ري عميد مجمع الكرادلة اليوم الجمعة، «وفقا للمعلومات التي لدي، سيغادر مستشفى جميلي يوم السبت».