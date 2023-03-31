افتتاح 7 مساجد جديدة بتكلفة 10 ملايين جنيه في البحيرة «صور»

شهدت محافظة البحيرة اليوم افتتاح 7 مساجد جديدة بمراكز حوش عيسى، الرحمانية، كفر الدوار، أبو حمص، إيتاي البارود، دمنهور، وذلك بتكلفة 10 ملايين و520 ألف جنيه.

افتتاح 7 مساجد في البحيرة

وجاءت المساجد على النحو الآتي:

- مسجد عزبة زويل البحري - حوش عيسى على مساحة 166 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد عزبة الهباب - محلة داود - الرحمانية على مساحة 176 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد أبو شويشة - دفشو - كفر الدوار مساحة 308 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و900 ألف جنيه.

- مسجد عزبة الست الكبير - الكوم الأخضر - حوش عيسى على مساحة 310 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الوليلي - زاوية نعيم - أبو حمص على مساحة 404 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد البهي الكبير - إيتاي البارود على مساحة 315 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد عيسى أبو شهبة - دمنهور على مساحة 316 م2 وبتكلفة إجمالية 120 ألف جنيه .

عنوان خطبة الجمعة اليوم

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «الصوم وأثره في تربية النفوس» أن الصوم مدرسة تربية النفس وتزكية القلوب وضبط السلوك.