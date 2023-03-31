مسلسل ضرب نار الحلقة 9.. استمرار التوتر بين أحمد العوضي وماجد المصري

ينتظر متابعو الدراما الرمضانية عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 9، اليوم، إذ شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل ضرب نار بداية عمل الفنان أحمد العوضي الذي يلعب دور «جابر» وبرفقته سامي الذي يلعب دوره الفنان أحمد الرافعي، وقيامهما بتوزيع الأدوية المغشوشة والمدرجة ونجحا في توزيعها على الصيدليات، تحديدا بعد زواجه من مهرة التي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

مع توالي أحداث المسلسل السريعة انتهت الحلقة الثامنة بحالة من التوتر ما بين «جابر الكوماندا» أحمد العوضي و«زيدان» ماجد المصري، الذي حضر حفل زفاف الكوماندا ومهرة، وشعر حينها بالهزيمة بسبب زواج جابر الكومندا منها، بعدما رفضت الزواج من زيدان، رغم أنها كانت تعمل لديه، لتستكمل باقي الأحداث في مسلسل ضرب نار الحلقة 9.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 9 مزيد من التوتر بين أحمد العوضي وماجد المصري إذ أن الأزمة بينهما.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 9

ويُذاع مسلسل ضرب نار الحلقة 9 على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ومسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

قصة مسلسل ضرب نار

تدور قصة مسلسل ضرب نار حول «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، إذ تؤجر مسكنا لـ«جابر» الذي يقوم بدوره أحمد العوضي مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفا على بعضهما ويحدث تقارب، وتتوج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان ويقوم بدوره ماجد المصري، يتميز بالسطوة والنفوذ، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.