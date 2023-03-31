حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على الجميع.

تنفيذ الإزالة الفورية

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

ضبط بناء مخالف

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن الشرقية بتنفيذ إزالات لتعديات بناء مخالف على مساحة 3 آلاف متر على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبناء بدون ترخيص، وذلك خلال الفتره من 25 حتى 30 مارس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.