انهيار جزئي لعقار بمصر القديمة.. والحي: صادر له قرار إزالة

تلقى حي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحي، إخطارا بانهيار جزء من عقار بمنطقة كوم غراب بجوار مركز شباب الزهراء دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وانتقل المسؤولون إلى العقار لمتابعة الحالة والاطمئنان على سلامة قاطنيه والوقوف على السلامة الإنشائية والخطورة التي يشكلها العقار، بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

قرار إزالة

وأشار رئيس حي مصر القديمة إلى أن العقار المذكور صدر له قرار إزالة من قبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تنفيذه وأخذ تعهد على مسئولي العقار باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من ناحية أخرى، يواصل حي مصر القديمة استكمال أعمال إزالات «الجبخانة»، في ظل توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتم إستئناف أعمال الإزالة في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

إزالة التعديات والإشغالات

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة تحت إشراف اللواء أيمن السعيد رئيس الحي، تكثيف الحملات لإزالة التعديات والإشغالات بالطريق بمنطقة عزبة خيرالله مطلع السبع بنات، وتم إزالة الإشغالات بنهر الطريق لمنع إعاقة حركة المواطنين، والتعامل بالإزالة الفورية لأي اشغالات، وقام اللواء أيمن السعيد، رئيس الحي، بالتنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل الفوري معها.