مطار مرسى علم يستقبل 138 رحلة طيران من 12 دولة أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 138 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية، تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل رحلات طيران

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 138 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا من 12 دولة وسط إجراءات وقائية واحترازية وتفتيش بصالات الوصول والاستقبال.

فنادق مرسى علم تستقبل سياح 12 دولة أوروبية

ومن جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال ما يقرب من 27 ألف سائح الأسبوع المقبل، من 12 دولة أوروبية وهي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا وبولندا والمجر والنمسا ولوكسمبرج وليتوانيا.

ولفت إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم الدولي الأسبوع الجاري بعدد 138 رحلة طيران.