مطار مرسى علم يستقبل 16 رحلة طيران تقل آلاف السياح من 8 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 16 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من مطارات 8 دول أوروبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال.

مطار مرسى علم يستقبل 16 رحلة طيران

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ «الوطن»، عن أن مطار مرسى علم يشهد وصول 16 رحلة طيران على مدار اليوم الثلاثاء، قادمة من مطارات 8 دول أوروبية تقل آلاف السياح، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار ضمن 121 رحلة طيران من المقرر وصولهم الأسبوع الجاري.

وصول آلاف السياح من 8 دول أوروبية

أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح من 8 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبرج والمجر.

أعلى معدل رحلات طيران أسبوعيا

وأكد لـ «الوطن»، ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى منتجعات مرسى علم حيث يمثل الأسبوع الجاري أعلى معدل وصول رحلات منذ مطلع العام الجاري بعدد 121 رحلة أسبوعيا.