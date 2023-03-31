موسكو ترفض مقترح بيلاروسيا لإعلان وقف إطلاق النار وهدنة في أوكرانيا

رفض المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اقتراح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة في أوكرانيا، مشددا على أن بلاده حاليا ترى عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، تعليقا على اقتراح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بوقف إطلاق النار وإعلان هدنة في أوكرانيا: «إن الرئيسين الروسي والبيلاروسي سوف يناقشان هذه القضية الأسبوع المقبل عند لقائهما».

كان الرئيس البيلاروسي قد اقترح في وقت سابق اليوم إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا وهدنة دون تغيير مواقع القوات.

وقال في رسالة موجهة إلى الشعب والبرلمان: «على الأطراف الآن التوقف قبل بداية التصعيد»، مشيرا إلى أن الغرب إذا ما حاول استخدام الهدنة للخداع وتحقيق أغراضه الخاصة، فسوف تقوم روسيا حينها باستخدام القوة الكاملة لمجمعها الصناعي العسكري والجيش، بما في ذلك باستخدام اليورانيوم المنضب.