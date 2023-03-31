زراعة 259 ألفا و846 شجرة مثمرة في مدن ومراكز البحيرة «صور»

شهدت محافظة البحيرة زراعة 259 ألفا و846 شجرة مثمرة وغير مثمرة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة.

مبادرة 100 مليون شجرة في البحيرة

وجاءت زراعة الأشجار في البحيرة على النحو الآتي:

- 34589 شجرة بدمنهور

-36206 شجرة بكفر الدوار

- 22300 شجرة بحوش عيسى

- 11700 شجرة بالرحمانية

- 23000 شجرة بأبوحمص

- 14393 شجرة بإيتاي البارود

- 21900 الدلنجات

- 23250 كوم حمادة

- 5995 بدر

- 12300 المحمودية

- 14497 أبو المطامير

- 11850 إدكو

- 11950 رشيد

- 15916 شبراخيت

نشر الوعي البيئي بين المواطنين

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة ودورها في نشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات، مؤكدة على حث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة.

يأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها العمل المناخي لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030.