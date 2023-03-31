«آمنة» يهنئ رئيس الوزراء ووزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال وزير التنمية المحلية في البرقية: «يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته والتي ستظل إنجازاً وطنياً وبطولياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل والتي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ لتؤكد دائماً أن رجال قواتنا المسلحة هو الدرع الواقي لمصرنا الغالية».

وأضاف اللواء هشام آمنة: «داعين المولى عز وجل أن يوفقكم في تحقيق مزيد من الإنجازات لرفعة وازدهار وتقدم مصرنا الحبيبة وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي».

كما بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسحلة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وقال وزير التنمية المحلية: «يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته والتي ستظل إنجازاً وطنياً وبطولياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل والتي خاض فيها الجيش المصرى أكبر ملحمة انتصارات حربية وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ لتؤكد دائماً أن رجال قواتنا المسلحة هو الدرع الواقي لمصرنا الغالية».

تحقيق مزيد من الإنجازات

وأضاف اللواء هشام آمنة: «داعين المولى عز وجل أن يوفقكم في تحقيق مزيد من الإنجازات لرفعة وازدهار وتقدم مصرنا الحبيبة وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي».