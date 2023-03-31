مدير بيطري كفر الشيخ يتفقد المجازر للتأكد من سلامة اللحوم وخروجها بصورة صحيحة

تفقد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، مجازر كفر الشيخ الرئيسي، والكوم الطويل التابع لإدارة سيدي غازي، لمتابعة أعمال الذبح، وانضباط العمل خلال شهر رمضان المبارك، وزيادة أعداد المذبوحات للتأكيد على خروج اللحوم بصورة صحية، حفاظاً على صحة المواطنين، وكذلك المرور على ديوان إدارة بيلا وإدارة سيدي غازي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار أعمال التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور

وأكد «بشار»، إن عدد من قرى كفر الشيخ قد شهدت أعمال التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور للتربية المنزلية الأكثر كثافة، منها قريتي «كفر المرازقة، والمنشأة الكبرى»، بمركز قلين، وتم أخذ إجمالي من القريتين 47 عينة من 21 منزل، وأعمال التقصي بقريتي «شباس الملح، وسنهور المدينة»، بمركز دسوق، وتم أخذ 47 عينة من 21 منزل وجارى إرسالها إلى المعمل المرجعي للفحص.

«بشار»: أن الحملات مستمرة على الأسواق والمحال

وأوضح «بشار»، أن الحملات مستمرة على الأسواق والمحال، لمراقبتها، والتأكد من سلامة اللحوم والدواجن والأسماك، وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، للحفاظ على صحة المواطنين، إضافة لحملات على محال بيع أدوية للتأكد من صلاحيتها.