نجل الشيخ طه الفشني لـ قناة الناس: كان شديدا في الحق والتربية ومراقبة الصلاة

أكد زين الفشني نجل الشيخ طه الفشني، أن والده كان يحبه هو وإخوته، وكان عطوفا وسخيا جدا، لكنه كان حازما للغاية في الوقت ذاته، شديدا في الحق والتربية والتعليم ومراقبة الصلاة.

كلمات مؤثرة من الابن عن والده

وأضاف خلال تقرير أذاعه برنامج «مصر دولة التلاوة»، على قناة «الناس»، مع الإعلامي عمرو خليل: «يا بابا، الحمد لله وصيتك نفذتها على أكمل وجه، أنت لم تمت، انت حي في وسطنا ونستمع إليك كل يوم، سواء أنا أو أولادي او أحفادي، ربنا يرحمك ويغفر لك».

وقال الإعلامي عمرو خليل: «في مدينة الفشن بمحافظة بني سويف، حيث الحياة الهادئة ووجوه الطيبين نشأ صوت من أصوات القرآن الكريم، وملك من ملوك الإنشاد الديني، هو فضيلة الشيخ طه الفشني».

مزار الشيخ طه الفشني

وأضاف: «ومن تلك البقعة إلى حي الحسين وشوارع قاهرة المعز حيث بدأ الفشني رحلته في خدمة القرآن الكريم»، مشيرًا إلى أن قبره بترب الغفير بمدينة القاهرة فيعتبر مزارا لكل محب للشيخ الجليل ولسيرته العطرة يتوافدون عليه باستمرار لقراءة الفاتحة والدعاء.