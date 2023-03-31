ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9؛ لمتابعة تطورات الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية خاصة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الضابط إسلام (إسلام حافظ) خلال العملية التي شارك فيها رجال الكتيبة للهجوم على مزرعة يستخدمها قيادات التنظيم كمخبأ لهم، وجرى نقل إسلام من سيناء إلى القاهرة للخضوع لجراحة عاجلة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

وعلى الجانب الآخر، يشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 خطة جديدة للتنظيم الإرهابي يسعون إلى تنفيذها، وهو ما جاء في نهاية الحلقة عن أحد عناصر التنظيم خلال العمل على تجهيزات أكد أنها تتحمل ما يقرب من طن من مادة الـ TNT المتفجرة، وذلك في محاولة لمواجهة الضربات المتتالية التي وجهها له رجال القوات المسحلة، وكان آخرها مهاجمة مخبأ قادة التنظيم وإصابة أبو أسامة (وليد فواز).

موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

وكشفت شبكة قنوات ON موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9، حيث من المقرر أن تذاع 9 مساء، ثم الساعة 10 مساء على قناة ON دراما، بجانب منصة واتش آت الإلكترونية.