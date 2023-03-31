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موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم

كتب:

نورهان نصرالله
12:57 م | الجمعة 31 مارس 2023
مشهد من مسلسل الكتيبة 101

مشهد من مسلسل الكتيبة 101

ينتظر المشاهدون موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم ، بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير في الحلقة الماضية، وبدأت الحرب على الإرهاب تتخذ منحنى متخلفا خاصة بعد إصابة أحد قادة التنظيم أبو أسامة (وليد فواز)، بالإضافة إلى مداهمة مخبأ يضم عدد من الوثائق والمعلومات الهامة عن التنظيم ورجاله.

وحددت شبكة قنوات ON ضمن خطتها البرامجية في موسم الدراما الرمضانية 2023، موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم، والذي يبدأ في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، واالح بعدها مباشرة على منصة واتش آت الإلكترونية.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم

وعن موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم، فهو يعرض في تمام الساعة الـ 10مساء على قناة ON دراما، بينما تعاد الحلقة على قناة ON في تمام الثالثة والعاشرة من صباح اليوم التالي، أما الإعادة على قناة ON تكون في الرابعة والربع وفي الثامنة صباحا.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8

ونجح رجال الكتيبة 101 في الحلقة الماضية من المسلسل في مداهمة مزرعة داخل سيناء تستخدم كمقر لقيادات التنظيم أبو البراء وأبو أسامة وأبو هاجر، وينجح رجال الشيخ في إصابة أبو أسامة بشكل بالغ تهدد حياته.

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بقلم نورهان نصرالله