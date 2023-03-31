موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON.. مداهمة مزرعة الإرهابيين

يبحث عدد من المشاهدين عن موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON في حال عدم تمكنهم من مشاهدة الحلقة في موعد عرضها الأساسي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على قناة ON، وذلك وفقا للخطة البرامجية التي أعلنتها القناة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي البحث عن موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON قبل ساعات من عرض الحلقة التاسعة من المسلسل التي تتضمن عددا من الأحداث الهامة للجمهور، ويشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين وعمرو يوسف، من إخراج محمد سلامة.

موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON

ويبدأ موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، في تمام الساعة الـ10 مساء على قناة ON دراما، وتعاد على نفس القناة في الـ4:15 من صباح اليوم التالي، وفي الـ8 صباحا، أما الإعادات على قناة ON تكون في الثالثة فجرا، إما الإعادة الثانية في العاشرة صباحا.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

مجموعة من الأحداث ينتظرها الجمهور في حلقة اليوم من مسلسل الكتيبة 101، أبرزها مصير الإرهابي أبو أسامة (وليد فواز) بعد تعرضه لإصابة بالغة، بينما يبدأ المقدم خالد (آسر ياسين) استخدام المعلومات التي حصل عليها من مخبأ التنظيم الإرهابي.