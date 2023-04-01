الأرصاد تحذر المواطنين من طقس السبت: شبورة ورياح محملة بالرمال والأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين في محافظات مصر، من ظواهر في طقس اليوم السبت، وهي كالتالي:

- انتشار الضباب والشبورة المائية الكثيفة على لطرق الرئيسية والفرعية وانعدام الرؤية.

- نشاط كبير للرياح خلال فترات النهار والليل لتصل وتصل سرعتها لـ75 ك/ ساعة، مع هبوب رياح عاصفة محملة بالرياح والأتربة والرمال على محافظات الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبري.

طقس متقلب ومحاذير

وحذر خبراء الأرصاد من أن طقس يوم السبت متقلب للغاية، ويشهد انتشارًا كبيرًا للشبورة المائية والتي تمتد قرب الظهيرة على بعض المناطق خاصة الساحلية منها. وكذلك محافظات الوجه البحري ومدن القناة وتمتد حتي القاهرة الكبرى والذي يتوجب السير على الطرق أثناء القيادة دون اللجوء للسرعة الجنونية.

ارتداء الملابس الثقيلة والتمهل أثناء القيادة

كما طالب خبراء الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة اليوم السبت في أوقات النهار أو الليل، علاوة على ضرورة اتباع قائدي السيارات المارة علي الطرق في الساعات الأولى بعدم اللجوء إلى السرعة الزائدة والسير بتمهل، بالإضافة لضرورة تشغيل الإشارات المرورية بكل سيارة أو حافلة، وكذلك والإضاءة الخاصة بالشبورة المائية، حرصاً على أرواحهم وسلامتهم عبر رحلات السفر والتنقل بين محافظات مصر.