7 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا في طقس اليوم.. منها أسوان وقنا

شهدت درجات الحرارة، اليوم الخميس، ثامن أيام شهر رمضان المبارك انخفاضا ملحوظا على كل الأنحاء، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بفارق 5 درجات عن الأمس.

المدن الأكثر دفئا بطقس اليوم

وضمت قائمة المدن الأكثر دفئا بطقس اليوم الخميس، 7 مدن، تسجل ما بين 28 و25 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى في طقس مائل للحرارة، بينما الصغرى تسجل مابين 10 و14 درجة مئوية في طقس مائل للبرودة ليلا.

ووفقا لطقس اليوم، فإن المدن الأكثر دفئا تتعرض جميعها لنشوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة وسطوع الشمس مع انعدام سقوط أمطار على أي منها.

طقس ثامن أيام رمضان

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر دفئا، بطقس اليوم الخميس، سابع أيام شهر رمضان المبارك، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بالمدن الأكثر دفئا اليوم.