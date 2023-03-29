طقس السويس اليوم الأربعاء.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة والصغرى 11 درجة

تشهد محافظة السويس، اليوم الأربعاء، طقسا غائما جزئياً، منذ ساعات الصباح الأولى، فيما تنشط الرياح، وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس السويس اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية بالمحافظة وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، عدة قراءات تتعلق بطقس السويس اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 26 مئوية، والصغرى 11، وسرعة الرياح تتراوح بين 32 إلى 44 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة 55%، فيما تكون حالة البحر الأحمر بين معتدلة ومضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية

وتشهد محافظة السويس، في سابع أيام شهر رمضان المبارك، سيولة مرورية بين الأحياء الخمسة للمحافظة، وكذلك على الطرق الخارجية التى تربط السويس بالمحافظات المختلفة المجاورة، فيما تستمر الأجهزة التنفيذية في رفع درجة الاستعداد لمجابهة أي آثار للتقلبات الجوية، من خلال مواصلة تطهير خطوط وبيارات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.