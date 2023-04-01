يشهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة متابعة كبيرة من جانب الجمهور، ويسعى الكثيرون إلى معرفة مواعيد عرض الحلقات الجديدة من المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

حددت شبكة قنوات سي بي سي موعد عرض حلقات مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، ويشهد المسلسل، أحداثا مهمة ومصيرية في حياة شخصية الدكتورة سميحة التي تطالب بالميراث وتسعى للحصول عليه.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضا تكون الساعة السادسة والربع مساء على قناة سي بي سي دراما.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مواعيد الإعادة فستكون الثانية والربع عصرًا، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل على قناة cbc دراما.

يسرا وعنبه أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه حول دكتورة تعود لمصر بعد 25 عاما من وفاة زوجها لكي تستلم ميراثها منه.