مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج.. هشام يخدع شيري بسبب نيرمين

شهد مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج، محاولة هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، تضليل زوجته شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، بأنه لا يفضل علاقتها بصديقتها نيرمين وتجسد شخصيتها عبير صبري، ويدعوها لمقاطعتها وعدم التحدث معها كثيرًا، وأنه يكرهها بشدة، وذلك لتسهيل مهمة خداعها بشأن علاقته وزواجه السري من نيرمين.

مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج

خلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج، جاءت نيرمين لزيارة شيري في منزلها، للحديث معها بشأن مقطع الفيديو الذي تم تسريبه لوالدة جميلة مع أحد الأشخاص، وقبل دخولها للمنزل، تحجج هشام زوج شيري بالمغادرة، لأنه لا يرغب في رؤية نيرمين لكرهه الشديد لها.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

واتفقت نيرمين مع هشام، على الارتباط وأن تكون علاقتهما سرية، حتى يتسنى لهما الاستفادة من خطة شيري بشأن إفساد حياة جميلة والإيقاع بينها وزوجها زياد حتى يقع الانفصال، وتتزوج جميلة من هشام للاستيلاء على أموالها، وفي هذه اللحظة يتم استبعاد شيري من الخطة وأن تكمل هي حياتها مع هشام بعد إعلان زواجهما وحصولهما على ميراث جميلة.

أزمات جميلة

في أحداث مسلسل جميلة، تواجه ريهام حجاج أزمات كثيرة، آخرها تسريب مقطع فيديو لوالدتها بصحبة أحد الرجال وهما يتبادلان كلمات الغزل والحب، عن طريق زوجة هذا الرجل التي أرادت الانتقام بسبب هذه العلاقة.