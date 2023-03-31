تامر علي: انتظروا مفاجآت كبيرة في الحلقات القادمة من مسلسل جعفر العمدة

كشف الفنان تامر علي، الذي يشارك في دراما رمضان 2023، بمسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض على قناة DMC دراما الساعة السادسة والربع مساء، يوميا في رمضان، أن هناك مفاجآت كبيرة في الحلقات القادمة من مسلسل جعفر العمدة، قائلا: «أنا سعيد للغاية من تصدر مشهد الضرب التريند.. وكمان بشكر جدا الجمهور.. لأن رد فعل الجمهور وتفاعله مع المشهد أسعدني للغاية».

تامر علي: مشهد الضرب في جعفر العمدة استغرق تدريب أكثر من ساعة

وقال تامر علي، خلال حديثه لـ «تليفزيون الوطن»، إن مشهد الضرب اللى جمعه مع الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، استغرق تدريبا أكثر من ساعة، لافتا إلى أنه كان هناك فريق متخصص في فنون القتال يدربه على المشهد قبل التصوير، موضحا أن الضرب الذي حدث غير حقيقي، ولكن المشهد نفذ بشكل احترافي، وتفاعل معه الجمهور، ومحمد سامي مخرج مبدع».

تامر علي: محمد رمضان ممثل رائع وراقي ومتواضع

وأكد تامر علي، أن الفنان محمد رمضان، ممثل رائع وراقي ومتواضع، وبيساعد فريق العمل كله لإظهار العمل بشكل أكثر من رائع، منوها إلى أنه يقوم حاليا بتصوير أعمال أخرى ستعجب الجمهور.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم إيمان العاصي، وزينة، ومي كساب، ومنة فضالي، ومنذر ريحانة، وهالة صدقي، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وعصام السقا، وطارق النهري، ولمى كتكت، وتامر علي، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.