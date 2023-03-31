رئيس بيلاروسيا: موسكو ومينسك تخططان لإطلاق 15 مشروعا هندسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن موسكو ومينسك تخططان لإطلاق 15 مشروعا في مجال الهندسة الميكانيكية.

وأضاف لوكاشينكو- في كلمته أمام البرلمان البيلاروسي، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الجمعة، أنه بالتعاون مع الشركاء الروس، نخطط لإطلاق 15 مشروعا هندسيا لهم تأثير استثماري وتعاوني كبير.

وحذر الرئيس البيلاروسي من أن هناك حربا عالمية ثالثة تلوح في الأفق، مشددا على ضرورة بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا دون شروط مسبقة، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا وإعلان هدنة، بالإضافة إلى وقف نقل المعدات والأسلحة من كلا الجانبين.