الرئيس البيلاروسي يصل موسكو في زيارة رسمية

وصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل رسمية، وفقا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

الرئيس البيلاروسي يبحث القضية الأوكرانية مع بوتين

وبحسب وكالة «بيلتا» البيلاروسية، فإن الرئيسين البيلاروسي سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة القضايا المشتركة، على رأسهم الأزمة الأوكرانية والتعاون الاقتصادي والنقابي بين البلدين في ظل العقوبات الدولية الراهنة.

واحتضنت بيلاروسيا في وقت سابق، المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في محاولة للتوصل إلى حلول سلمية تُرضي الطرفين وتهدئ من حدة الصراع الدائر بينهما، إلا أن جميعها باءت بالفشل.

اتهامات لبيلاروسيا بالتدخل في الأزمة الأوكرانية

وواجهت بيلاروسيا العديد من الاتهامات الغربية بالتدخل في الأزمة العسكرية الروسية الأوكرانية، والسماح لاستخدام أرضها من قِبل القوات الروسية، خلال حرب الأخيرة على أوكرانيا.

ومن جانبه، نفى المتحدث باسم وزراة الدفاع البيلاروسية، تدخل بلاده بالصراع الدائر حالياً بين كلا من روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن بيلاروسيا تحافظ على الحياد تجاه تلك الأزمة وتعمل على استضافة المفاوضات من أجل إيجاد حلول تُرضي البلدين.

بريطانيا تفرض عقوبات على بيلاروسيا

لم تُغير تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع البيلاروسية، الموقف الأوروبي منها، حيث بدأت بريطانيا بفرض عدة عقوبات عليها، معتبرة إياها شريك أساسي لروسيا خلال حربها على أوكرانيا، بحسب قناة «العربية».

وتضمنت العقوبات التي فرضتها بريطانيا على بيلاروسيا، منع مسؤولين من السفر، وهو ما قوبل بترحيب الرئيس الأوكراني فلاديميرزيلينسكي الذي ثمن تلك الخطوة حينها.

وبدأت العملية العسكرية الروسية الأوكرانية في الـ24 من فبراير الماضي، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبة موسكو في شن عملية عسكرية على كييف، لحماية أمن بلاده القومي، والقضاء على النازيين الجدد، ووضع حد للتمدد الأوروبي على الحدود الروسية.