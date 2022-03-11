الرئيس البيلاروسي: الأوكرانيون خططوا للهجوم على بلادنا

قال الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، منذ قليل، خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالعاصمة موسكو، إن الأوكرانيين خططوا أيضا للهجوم على بلاده وليس فقط على دونباس، وذلك وفقاً لما نشرته قناة «العربية» في خبر عاجل.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على وجود بعض النتائج الإيجابية في المفاوضات مع أوكرانيا.

وبدأت العملية الروسية في أوكرانيا، في الـ24 من فبراير الماضي، والتي أسفرت عن العديد من العقوبات الدولية، والأزمات الاقتصادية.