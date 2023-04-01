موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة بطولة روبي

بعد عرض 9 حلقات من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، وتفاعل الجمهور معها خاصة بعد مناقشة قضايا مهمة للمجتمع، ينتظر الجمهور معرفة مواعید إعادة عرض المسلسل في رمضان 2023 والقنوات الناقلة.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، هي كما لي، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

تردد القناة الناقلة لـ حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة عبر شبكة تليفزيون الحياة من خلال التردد الخاص بها، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.