مسلسل مذكرات زوج الحلقة 8 بطولة طارق لطفي.. علاقة جديدة بين «هدى ورؤوف»

مسار جديد في حياة «رؤوف» بعدما اختفى من حياة أسرته وترك المنزل، في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 8 بطولة طارق لطفي، إذ ذهب إلى الجيم برفقة أصدقائه لممارسة التمارين الرياضية، وجاءت صديقته هدى لتفصح له عن إعجابها به، وبدوره عارض هذا في البداية لكنه عقب حديث دار بينهما أخبرها عن حاجته إلى وجودهما معًا.

وعلى جانب آخر من مسلسل مذكرات زوج الحلقة 8، يأتي الدكتور طه عياد خبير اللايف كوتشينج إلى صالة التمارين الرياضية رفقة هدى صديقة رؤوف، الذي أبدى دهشته واستغرابه من معرفه الدكتور طه عياد مكانه بعدما اختفى عن عيون الجميع هربا من مشاكله الزوجية، ليعلم رؤوف أن الدكتور طه عياد يحتفظ بمذكراته التي يرسلها له من أجل مساعدته على حل مشاكله، وتستكمل أحداث مسلسل مذكرات زوج، الليلة على قنوات cbc في الحلقة التاسعة.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج

تعرض الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساءً، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد للمرة الثالثة في اليوم التالي الساعة 3 عصرا.

مسلسل مذكرات زوج

تدور أحداث مسلسل مذكر زوج في إطار اجتماعي، مكونة من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc، ويشارك في بطولته عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي.