«القومي للمرأة» يشيد بتسليط مسلسل حضرة العمدة الضوء على أضرار ختان الإناث

أشاد المجلس القومي للمرأة، بالحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة للشركة المتحدة، لتسليطها الضوء على الآثار النفسية والجسدية للختان، والآثار التي تستمر على مدار جميع المراحل العمرية وتؤثر سلباً على حياة السيدات المتعرضات للختان.

مسلسل حضرة العمدة

ونشر المجلس القومي للمرأة ، جزء من نص حوار جاء في الحلقة الثامنة من المسلسل جاء فيه: «فاكرة نعمات اللي أنتِ لحقتي البت قبل ما يختنوها.. أنا بقا ملقتش حد يلحقني.. وبدفع تمن اللي عملوه فيا ده، من وأنا صغيرة مش في وعيي ومش فاهمة حاجة، فهموني ياختي إن ده بيعف البنت وجابولي عروسة حلاوة.. بدفع تمن ده كل يوم.. كل ليلة.. أنتِ لحقتي البت بس أنا مين يلحقني .. جوزي بيشيلني ذنب مش بإيدى.. معملتوش».

جاء ذلك في نص حوار لـ«سهير» التي تعبر عن حزنها لانهيار حياتها الزوجية، وذلك من الحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة الذى يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.

المجلس القومي للمرأة

وأكد المجلس القومي للمرأة ، أن ضحايا الختان دائما يعانون من الهلع والقلق الدائم، وعدم الثقة في النفس، ولذلك يسعى المجلس جاهداً على نشر الوعى بكافة أضرار ومخاطر الختان، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقوانين الرادعة لتلك الجريمة، للقضاء عليها.

كما يهيب المجلس المواطنين بالإبلاغ عن تلك الجريمة عن طريق الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115، أو خط نجدة الطفل 16000.