22 من منظمي الرحلات الصينية يزورون المقاصد السياحية بمصر

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تستضيف وفدا صينيا يضم 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة، وذلك في الفترة من 30 مارس الجاري وحتى 4 أبريل المقبل، ضمن زيارة تعريفية يتم تنظيمها للوفد بعدد من المقاصد السياحية في مصر، وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

وزير السياحة الصيني يزور مصر

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم، أن تنظيم هذه الزيارة جاء بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر، التي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على بكين، التي ستكون خلال الفترة من 1 إلى 4 إبريل 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الصين رفعت جميع القيود المفروضة على السفر الدولي بعد جائحة كورونا، موضحة أن مصر احتفلت بوصول أول فوج سياحي صيني إلى مطار القاهرة في 20 يناير الماضي.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أهمية السوق الصينية بالنسبة للسياحة في مصر، وكذا أهمية العمل على جذب المزيد من السائحين الصينيين إلى القاهرة خاصة باعتبار بكين من أهم الأسواق الواعدة وواحدة من أكبر الدول المصدرة للسياحة عالميا.

السائح الصيني شغوف بمنتج السياحة الثقافية والأثرية

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى شغف السياح الصينيين بمنتج السياحة الثقافية وما تزخر به مصر من متاحف ومواقع أثرية فريدة، لافتاً إلى أن السائح الصيني يتمتع بميزات وطبيعة خاصة ويعد من أعلى السائحين ذوي الإنفاق العالي، مضيفا أن هذه الزيارة التعريفية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة للعمل والتحرك في السوق الصينية، وأحد أهم الأدوات الترويجية لاستقطاب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الصين.

وأوضح إبراهيم عبد السلام عضو مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة والمسؤول عن السوق الصينية، أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة التعريفية للوفد مدن القاهرة والأقصر والغردقة لزيارة بعض المناطق الأثرية والسياحية بها، بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشآت الفندقية بهذه المدن للتعرف على مقومات الإقامة بمصر والاطمئنان على مستوى الخدمات الفندقية المُقدمة بها.

وأوضحت وزارة السياحة أنه من المقرر أن يتم على هامش هذه الزيارة، تنظيم ورشة عمل مهنية يشارك فيها الوفد الصيني وعدد من ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية في مصر، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وHu Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني، وعدد من قيادات الجانبين المصري والصيني.