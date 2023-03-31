«السياحة»: نسعى لجذب الوفود ببرنامج مشترك يشمل مصر والأردن والسعودية

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنه في إطار خطة الوزارة لجذب أكبر عدد من السياح، فإن الهيئة تسعى للترويج لبرنامج سياحي مشترك يضم مصر إلى جانب عدد من الدول الأخرى، موضحا أن هناك برامج مشتركة حاليا تضم كل من مصر والأردن وفلسطين، لافتا إلى أن الإكثار من البرامج التي تشمل زيارة أكثر من دولة خلال البرنامج السياحي الواحد ترفع من نسب توافد السياح.

استغلال التنوع في الإمكانات السياحية بين الدول

وأضاف لـ«الوطن»، أن العديد من الدول الأوربية تستغل قرب المسافة فيما بينها لتنظيم برنامجا سياحيا يشمل زيارة أكثر من دولة خلال الرحلة الواحدة، لافتا إلى أن التنوع الذي تصنعه تلك البرامج يخلق إقبالا من السياح على زيارتها، موضحا أن هناك تباين في المقومات السياحية بين مصر والبلاد المجاورة لها لاسيما الأردن والسعودية وفلسطين وهو ما يتيح تنظيم برنامج سياحي مشترك على درجة عالية من الجودة.

زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر في 2023

وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد طفرة في أعداد السياح الوافدين لمصر من بعض الدول بالمقارنة بالأعوام الماضية، موضحا أن السياح الصينيين على سبيل المثال والذين يعودون لزيارة مصر هذا العام بعد توقف نحو 3 أعوام، ستكون أعدادهم خلال عام 2023 أعلى من السنوات السابقة، منوها إلى أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا مصر عام 2019 قبل جائحة كورونا بلغ نحو 220 ألف سائح.