«الغرف السياحية»: خطة لجذب السائحين الصينيين لزيارة مصر

دعت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، لعقد ورشة عمل أون لاين يوم 6 مارس المقبل، لشركات السياحة المصرية والصينية المنظمة للرحلات الصينية إلى مصر، وذلك بالتعاون مع سفارة الصين في القاهرة والاتحاد المصري للغرف السياحية، لزيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني إلى مصر.

وقال محمد أحمد سلامة، مدير الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بهيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ عقد الورشة جاء بسبب الأهمية الكبرى التي توليها مصر العربية للحركة السياحية الوافدة من الصين، باعتبارها أحد أهم الأسواق الواعدة، وواحدة من أكبر الدول المصدرة للسياحة عالميا، فضلا عما يتمتع به السائح الصيني من مميزات تجعله على قمة اهتمام وزارة السياحة والآثار، ومنها معدلات الإنفاق العالية، وشغف السائح الصيني بزيارة المقاصد السياحية الثقافية، وهو ما يحدث توازن رئيسي لمعدلات السياحة الوافدة إلى مصر.

وأضاف سلامة، خلال الخطاب الذي أرسله إلى أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ اهتمام وزارة السياحة بالحركة السياحية الوافدة من الصين، يتزامن مع رفع جمهورية الصين الشعبية لجميع القيود المفروضة على السفر الدولي جراء تفشي جائحة كورونا، لافتا إلى أنّ أولى الرحلات الصينية لمصر بعد جائحة كورونا وصلت إلى مطار القاهرة يوم 20 يناير الماضي.

خطة تحرك لجذب أكبر عدد من السياح الصينيين

وأشار إلى أنّ وزارة السياحة جهزت خطة للتحرك في السوق الصيني، للخروج بأفضل الآليات العاجلة لمواكبة التغيرات السريعة التي تحدث بالسوق الصيني واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الصينيين لزيارة مصر.

ولفت إلى أنّه في هذا الإطار، تقرر بعد الاجتماع الذي تم عقده في وقت سابق مع شركات السياحة العاملة بالسوق الصيني، والاجتماع بالمستشار السياسي الثقافي الصيني لمناقشة سبل التعاون المشترك، موضحا أنّ الاجتماع أسفر عن الترتيب لرحلة تعريفية لـ22 من أشهر منظمي الرحلات بالسوق الصيني، وكذا اتحاد شركات السياحة الصينية، ومن المقرر تنفيذ الرحلة التعريفية آخر مارس المقبل.

عقد ورشة عمل أون لاين يوم 6 مارس المقبل

وأكد أنّ وزارة السياحة انتهت من الإعداد لعقد ورشة العمل التمهيدية «أون لاين»، والتي تأتي بعنوان «ورشة عمل ترويج السياحة المصرية الصينية»، المقرر أن تعقد يوم 6 مارس المقبل أونلاين، لافتا إلى أنّ السفارة الصينية ستدعو منظمي الرحلات الصينين والكيانات السياحية الصينية المهتمة بالأمر، على أن تنسق هيئة تنشيط السياحة مع اتحاد الغرف السياحية لدعوة شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصيني، وكذا بعض الفنادق والأطراف المعنية.