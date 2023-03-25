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العراق وكوبا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

كتب:

أ ش أ
09:34 م | السبت 25 مارس 2023
وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين

وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين

بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه، اليوم السبت، مع نائبة رئيس الوزراء الكوبي أنس ماريا چاپمان، على هامش قمة المياه التي تعقد اجتماعاتها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، سبل تعزيز التعاون الثنائي.

الوزراء الكوبي يؤكد رغبة حكومة والشعب في تعزيز العلاقة مع العراق

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن فؤاد حسين قدم التهنئة إلى كوبا على رئاستها لهذا العام لمجموعة الـ(77) والصين، مشيرًا إلى العلاقات التاريخيَّة والتقليدية الثنائية التي تجمع بين العراق وكوبا، ورغبة جمهورية العراق في تعزيزها في جميع الجوانب وخاصة الاقتصادية والتجارية والعلمية والصحية، وكذلك السياسية من خلال الدبلوماسية المتعددة في المنظمات الدولية.

من جانبها، أكدت نائب رئيس الوزراء الكوبي رغبة حكومة وشعب بلادها في تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق للمكانة التي يتمتع بها في المنطقة والمنظمات الدوليَّة والإقليميَّة، وكذلك السعي نحو استئناف العلاقات الاقتصاديَّة والتجاريَّة بين البلدين، مُشيرةً إلى أهمية تبادل التجارب في العديد من القطاعات ومنها الزراعيَّة ومعالجات تغييرات المناخ وإدارة مصادر المياه وكذلك نظام الرعايَّة الصحيَّة.

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