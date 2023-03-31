«كفر الشيخ» يتعادل مع «مالية كفر الزيات» وديا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي، مع نظيره فريق مالية كفر الزيات سلبياً، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير.

منح جميع اللاعبين راحة من التدريبات

ومنح الكابتن كرم جابر، المدير الفني لكفر الشيخ، جميع اللاعبين راحة من التدريبات، غداً السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب سخا، في إطار الاستعدادات للمواجهات المرتقبة.

ويخوض فريق كفر الشيخ، مباراة ودية أخرى مع فريق المنصورة الأسبوع المقبل، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريق، وذلك خلال فترة توقف الدوري أثناء شهر رمضان.

يذكر أن فريق مالية كفر الزيات يستعد لخوض دورة الترقي المؤهلة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

الجهاز الفني لفريق كفر الشيخ

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي كرم جابر، مديراً فنياً، وطلحة راغب، مدرباً عاماً، وأمير قيصر، مدرباً مساعداً، وعاطف السعيد، مدرباً لحراس مرمي، ومختار داود، مديراً لشئون اللاعبين، وعماد حمدي، مديراً إدارياً.