من هو الفريق عبد المنعم التراس الذي عينه الرئيس السيسي عضوا بالشيوخ؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارا بتعيين الفريق عبد المنعم إبراهيم التراس، عضوا بمجلس الشيوخ، بديلًا عن النائب الراحل مصطفى كامل محمد السيد، وفقا للقانون المنظم لمجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق عبد المنعم إبراهيم التراس، اليمين الدستورية، أمام مجلس الشيوخ في الجلسات العامة المقرر عقدها يوم 9 أبريل المقبل، خلفًا للنائب النائب الراحل مصطفى كامل محمد السيد معين، الذي توفي في حادث سيارة داخل مجلس الشيوخ.

وشغل الفريق عبد المنعم التراس، عدة مناصب آخرها رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى أغسطس 2018، كما شغل منصب قائد قوات الدفاع الجوي المصرية.

ولد الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس في 10 نوفمبر 1952 بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وشغل سابقاً منصب قائد قوات الدفاع الجوي المصرية منذ 14 أغسطس 2012، خلفاً للفريق عبد العزيز سيف الدين، وحتى 17 ديسمبر 2016 حيث جرى تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

دورات تأهيل عسكري

حصل الفريق التراس على عدة دورات تأهيل عسكري، أهمها الفرقة الأساسية، وقادة سرايا نيران (صواريخ م ط) وقادة كتائب نيران (صواريخ م ط)، ودورة أركان حرب عام، وزمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الأوسمة والأنواط والميداليات التي حصل عليها التراس

شغل عبد المنعم التراس منصب قائد كتيبة صواريخ م ط، وقائد لواء دجو، وقائد فرقة دجو، وكذلك مدير كلية الدفاع الجوي، ورئيس أركان قوات الدفاع الجوي، وقائد قوات الدفاع الجوي، وحصل على عدد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها نوط تحرير سيناء، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط التدريب، وميدالية 6 أكتوبر 1973، وميدالية مقاتلي أكتوبر 1973، وميدالية العيد العشرين للثورة، وميدالية يوم الدفاع الجوي، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر، ميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو 1952، وسام الجمهورية.