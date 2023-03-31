كشفت هيئة الأرصاد الجوية موعد استقرار حالة الطقس في المحافظات بعد موجة الشتاء والأمطار التي ضربت محافظات مصر خلال الأيام الماضية، والتي تستمر حتى غدا السبت على أن يكون التحسن بدءا من يوم الأحد المقبل.

موعد تحسن الطقس في المحافظات

تقرير الأرصاد الجوية عن توقعات الأسبوع المقبل، كشف عن تحسن حالة الطقس اعتبارا من الأحد 02 أبريل على مستوى محافظات مصر، حيث يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 : 8 درجة مئوية حتى يوم الخميس المقبل.

طقس ربيعي على السواحل الشمالية

وتعد محافظات السواحل الشمالية الأكثر اعتدالا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، حيث يسود طقسا ربيعيا، حيث أن أعلى درجة تسجل يوم الإثنين المقبل بمقدار 28 درجة مئوية، بينما أقل درجة قدرها 14 درجة مئوية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وهي أجواء ربيعية مميزة، تشاركها في ذلك محافظات الوجه البحري وجنوب سيناء مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن السواحل الشمالية.

درجات حرارة مرتفعة نهاية الأسبوع المقبل

فيما تشهد محافظات الصعيد جنوبا وشمالا، ارتفاع في درجات الحرارة اكبر من أي محافظات أخرى حيث تصل أعلى الدرجات إلى 35 درجة مئوية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.