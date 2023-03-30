محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الإقليمى لمتابعة مستجدات الوضع الطبي لخدمة المريض

ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الوضع الطبي بالمحافظة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مستشفيات مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، بهدف خدمة المريض ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الصحة الإقليمي لمحافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور على ربيع مستشار رئيس الجامعة للشئون الطبية، والدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية.

التنسيق بين المستشفيات الجامعية والصحة بقنا

و أشار محافظ قنا إلى أن مستوى التنسيق بين مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية شهد طفرة كبيرة خلال الأشهر الماضية، وهو ما انعكس بالإيجاب على تقديم الخدمات الطبية للمرضى وتخفيف أعباء الانتقال إلى المحافظات المجاورة، موجها بضرورة استمرار التعاون التام بين جميع المستشفيات من خلال توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن محافظة قنا تمتلك قاعدة بيانات كاملة بالوضع الراهن في قطاع الصحة من حيث عدد الأطباء، وأطقم التمريض، وعدد الأسرّة والحضانات وأسرّة العناية المركزة للتسهيل على المواطن، وإتاحة المكان المناسب أمام المريض لتلقى الخدمة الطبية.

جهود مديرية الصحة لتقديم الخدمات الطبية

كما استمع محافظ قنا، إلى عرض تفصيلي حول جهود مديرية الصحة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الفترة الماضية، حيث أوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، أنه يوجد بالمحافظة 26 مستشفى متنوعا ما بين حكومية وخاصة، تضم 2288 سرير، بالإضافة إلى 247 مكتب صحة، ووحدات رعاية أساسية، ووحدات رعاية طفل، و5 بنك دم ما بين حكومي وخاص، و 73 غرفة عمليات حكومية وخاصة، و 209 سرير عناية مركزة و 432 ماكينة غسيل كلوى حكومي وخاص، و 33 سرير عناية أطفال، و 64 سرير عناية حديثي الولادة، و 446 حضانة أطفال حكومي وخاص، و 66 نقطة إسعاف منها 40 نقطة على الطرق السريعة و 26 نقطة داخل المدن، تضم 109 سيارة إسعاف.

كما عرض وكيل وزارة الصحة بيان تفصيلي تضمن الوضع الراهن في قطاع الصحة، والإمكانيات المتاحة من حيث المنشآت والتجهيزات الطبية، والقوى البشرية ( أطباء – تمريض – فنيين)، و نسب العجز في التجهيزات، والكوادر الطبية، والمقترحات والتوصيات التي من شأنها القضاء على المشكلات التي تواجه القطاع الطبي بالمحافظة، ومن ثم الوصول بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين إلى درجة مثالية .

مبادرة صحة المرأة

ومن جانبها أشارت الدكتورة إيناس فاروق، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، إلى أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للعناية بصحة المواطنين خلال الفترة الماضية، شملت مبادرة صحة المرأة واستفاد منها 888 ألف و 786 سيدة بمراكز المحافظة المختلفة، ومبادرة حملة الأنيميا والتقزم حيث تم فحص 364 ألف و504 طالب وطالبة بمدارس الريف بالمحافظة، ومبادرة فحص وكشف ضعف السمع عند الأطفال حديثي الولادة حيث تم فحص 149 ألف و 571 طفل، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي حيث تم فحص 117 ألف 857 مواطن، ومبادرة صحة الأم والجنين، حيث تم فحص 71 ألف و 78 سيدة، وبرنامج الرعاية الصحية والأساسية المستمرة لكبار السن، حيث تم فحص 23 ألف و 813 من كبار السن، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتم فحص 3 ألف و 396 حالة، كما أنه تم الانتهاء من جميع قوائم الانتظار، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار .

مشروعات قطاع الصحة في قنا

كما شهد الاجتماع نقاشات وتبادل للآراء والمقترحات بين أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية بمديرية الصحة ، بشأن التنسيق بين المستشفيات لتحويل الحالات الحرجة التي تتطلب تدخل جراحي، كما تم مناقشة موقف المشروعات الخاصة بقطاع الصحة التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة والخطط الإستثمارية للمحافظة، و وزارة الصحة والسكان.