مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تصريحات الغرب حول إلحاق هزيمة بموسكو تتطلب رد عسكري

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن تصريحات الغرب حول إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا الاتحادية تتطلب من موسكو ردودا عسكرية.

ضخ الأسلحة إلى كييف

وأشار نيبينزيا إلى أن السلام في أوكرانيا كان سيحقق منذ فترة طويلة إذا أوقفت الولايات المتحدة ضخ الأسلحة إلى كييف، والتصريحات الأمريكية حول عدم قبول وقف إطلاق النار في أوكرانيا الآن هي تأليه للنفاق، بحسب قناة «روسيا اليوم».

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في الحرب النووية.