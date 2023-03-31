هكذا بحث المصريون عن ضرب نار على جوجل.. اعرف الحلقات الأكثر اهتماما

أحداث متلاحقة شهدها مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في الحلقات الماضية، التي جرى عرضها خلال شهر رمضان المبارك، صاحب ذلك تفاعلا في محركات البحث على الإنترنت، وكانت بعض الحلقات أكثر اهتماما من الأخرى، وفقا لمؤشرات جوجل.

أكثر حلقات ضرب نار اهتماما

جاء مسلسل ضرب نار في المرتبة الأعلى بمؤشرات البحث خلال أول أسبوع من شهر رمضان.

وتبين من خلال مؤشرات جوجل، أن الحلقة 8 من مسلسل ضرب نار شهدت ارتفاعا في البحث على موقع جوجل؛ إذ تصاعدت الأحداث بين «الكوماندا» أحمد العوضي و«زيدان» ماجد المصري، خاصة بعد حفل زفاف «مهرة» و«جابر الكوماندا».

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويُذاع مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ومسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.