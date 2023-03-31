مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9.. يسرا تستقبل عائلة أكرم

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9، بترك أكرم لوظيفته، وتسأل سميحة ابنتها سماح ماذا حدث أثناء تركهم لها وحكت لها سماح على موقف علي ووالدته معها وإحضاره للحقائب، تحاول فوقية مع أكرم لمعرفة ما يشغل باله فيخبرها أن لديه بعض المشكلات في العمل، تتهم فوقية أكرم أنه كثير الكلام والدكتورة سميحة بأن عينها حاسدة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9 بطولة يسرا

أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9، تشهد زيارة أكرم وفوقية وأوزو لسميحة وأولادها في منزلهم الجديد، ومعهم بعض الطعام الذي قامت فوقية بإعداده لهم، تستغرب فوقية من ملابسهم وتخبرها سميحة أنهم وجدوا حقائبهم، تحضر فوقية لسميحة حقيبة عوضا عن التي فوقدت، ويحضر أكرم لسميحة و أولادها هواتفا جديدة، واتصل مصطفى بأكرم فيديو كول وتحدث مصطفى معهم دون الحديث مع أكرم وفوقية، وطلب سماح وسامح الإذن بالخروج وتسمح لهم سميحة محذرة.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه حول دكتورة تعود لمصر بعد 25 عاما من وفاة زوجها لكي تستلم ميراثها منه.