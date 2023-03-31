مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9.. يسرا تبدأ رحلة البحث عن ميراثها

تدور أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9، حول رحلة بحث الفنانة يسرا عن ميراثها لاستلامه، والعودة من جديد إلى كندا من أجل استكمال حياتها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9 يستكمل ما حدث في الحلقة الماضية، التي دارت حول استلام يسرا لكامل شنطها، التي تركتها ابنتها لدى بويكا، الذي يجسد دوره مصطفى عنبة في منزله.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9، سيكمل الفنان محمد محمود الذي يجسد دوره سمير المسيطر البحث عن يسرا وأولادها، حتى يبتعد عنهم، بسبب تزوير إمضاءها وبيع منزلها إلى علاء مرسي وصفاء جلال بدون معرفتها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض عليها حين عودتها للقاهرة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة إخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة يسرا ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي وأوتاكا ومحمد محمود وسماء إبراهيم وإيمان السيد، وضيوف الشرف بيومي فؤاد وعلاء مرسي وصفاء جلال، ومن إنتاج العدل جروب، وإخراج عمرو صلاح.