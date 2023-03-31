ملخص الحلقة 9 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تلوم أولادها

ملخص الحلقة 9 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، يذهب سامح لشباب المنيل ويلعب معهم كرة مرة أخرى ويرحبون به، تخبر سميحة أكرم وفوقية بضرورة مقابلة الجدة سوسو ولكنها تخفي عنهم أمر الميراث، وتطلب سماح من حماصة رقم علي، وتطلب سميحة من سماح الحضور للمنزل للاتجاه إلى الجدة سوسو، ويرفض حماصة توصيل سماح لوالدتها وتنهره بالإنجليزية.

ملخص الحلقة 9 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

ملخص الحلقة 9 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يتلقى سامح اتصالا من سماح للحضور ويعتذر لكابتن الفريق ويعده باللعب معهم مرة أخرى، تقترح سميحة شراء زهور للجدة سوسو وتؤيد فوقية اقتراحها لشراء الزهور والتورتة.

ملخص الحلقة 9 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة إخراج عمرو صلاح

تلوم سميحة أولادها على التأخير ومعها التورتة والزهور، ويتلقى الضابط حسام مكالمة من وائل الفنان علاء مرسي ويخبره عن الحسيني، ويعده الضابط حسام بالتصرف، وتغضب سماح من أسلوب علي معها في الهاتف وتشتكي لوالدتها، بعد عدة محاولات في البحث عن الجدة سوسو يصلون للعمارة، تنادي سميحة على بواب العمارة ولم تجده.