المنتج حسام حسني: فيلم تاج فكرة غير مسبوقة.. وانتهاء تصويره بعد العيد

أعلن المنتج حسام حسني عن دخول سباق موسم عيد الأضحى المبارك بإنتاج فيلم تاج، وهو العمل الذي يلعب بطولته شقيقه النجم تامر حسني.

حسام حسني: هناك مشروعات فنية ضخمة

وأشار حسام حسني، في بيان صحفي، إلى أن فكرة فيلم تاج ستكون جديدة من نوعها وتقدم لأول مرة بالوطن العربي، وقال إنه سيعلن في الفترة المقبلة عن مشروعات سينمائية ودرامية ضخمة.

وأكد حسني أن العمل تم تصوير جزء كبير منه، على أن يستكمل وينتهي تصويره عقب إجازة عيد الفطر المقبلة، لافتا إلى أن العمل سيكون مليئا بالتفاصيل الكوميدية والأكشن التي يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

فيلم تاج بطولة تامر حسني

وفيلم تاج بطولة نجم الوطن العربي الأول تامر حسني والمطربة ساندي ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.

الجدير بالذكر أن أولى تجارب حسام حسني الإنتاجية كانت مشاركته في إنتاج فيلم «البدلة»، الذى حقق منذ طرحه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وآخر إنتاج له فيلم بحبك موسم صيف 2022 الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية.

كان قد نشر النجم تامر حسنى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة جمعته بشقيقه الأكبر حسام حسنى، خلال إنتاجهما لفيلم بحبك الذي حقق نجاحا كبيرا وقد علق عليها قائلا: «أخويا الغالي، حبيب قلبي حسام ربنا يوفقك في إنتاج الفيلم اللي جاي (بحبك)، إن شاء الله ربنا يكرمك على قد تعبك أنت وحبيبى وعشرة عمري الأستاذ أحمد الدسوقي، وحبيب قلبى المحترم أستاذ أحمد بدوى، فى إنتاج الفيلم، كلكوا تعبتوا وكل أبطال الفيلم، وكل فريق العمل من صُناع وعُمال وإن شاء الله ربنا يكرمنا».