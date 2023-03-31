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مركز جسور ينظم حفلا لعرض الثقافات المختلفة باستخدام الموسيقى

كتب:

مريم شريف
06:26 م | الجمعة 31 مارس 2023
احتفال مركز جسور

احتفال مركز جسور

نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع مركز جسور الثقافي وسفارة أيرلندا، حفلا موسيقيا لعرض الثقافات المختلفة باستخدام الموسيقى؛ وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

فعاليات الحفل

شارك بالحفل الموسيقي، عازفون وفنانون من المصريين والمقيمين بمصر من جنسيات وخلفيات مختلفة؛ منها سوريا واليمن وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان، بالإضافة إلى عازفين من أيرلندا، إذ عرض المشاركون مواهبهم وثقافاتهم من خلال الفنون المختلفة مثل الغناء والرقص والموسيقى التراثية.

التعاون مع سفارة أيرلندا

جاء الحفل في سياق احتفالات سفارة أيرلندا بيوم القديس باتريك، إذ كان الغرض منها خلق صداقات بين الأشخاص المختلفة وتقدير التنوع بينهم والتعلم عن الثقافات المختلفة من خلال الموسيقى والفنون.

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