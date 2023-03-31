‎مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9.. الأحداث تتأزم بين الأحواف وابن الوالي

من المتوقع أن تتأزم الأحداث في مسلسل رسالة الإمام خلال الحلقة 9، المقرر عرضها اليوم، بعد أن توعد الأحواف ابن الوالي في نهاية أحداث الحلقة الماضية، خلال اجتماعهم، بعد وصول نبأ قتل «شكلب» إليهم، ليتوعدوا بثأر قاس يزلزل أصداء مصر كلها، لرد كرامتهم وكرامة أولادهم، ويدعوهم صهيب بإعداد خطة محكمة وبعدها ضربهم بلا شفقة.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 8

ودارت أحداث الحلقة 8 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، حول خطف ابن الوالي لشكلوب، واحتجازه، ثم أحضره ابن الوالي مقيد في قفص حديدي، صباح يوم العيد، وعقب الانتهاء من الخطبة أمر بقتله أمام أهالي الفسطاط، الأمر الذي صدم الجميع ومن بينهم الإمام الشافعي، الذي سقطت من يده حبات التمر عقب مشاهدة ذلك المنظر، مما دفعه على المكوث في حجرته وعدم لقاء أحد حتى أهل بيته.

مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة، للاستحواذ على السلطة، علاوة على إضافة الضغوط الاقتصادية، وتعددية المذاهب، في إطار حرص «المتحدة» على تقديم النماذج الدينية المعتدلة، التي تسهم في تجديد الفكر الديني والحث عن التجديد ومواجهة التطرف والغلو.

رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام استطاع أن ينال ثقة المشاهد، وحقق نجاحا باهرا منذ بدء عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن السباق الرمضاني، في إطار حرص «المتحدة» على تقديم النماذج الدينية المعتدلة، التي تسهم في تجديد الفكر الديني والحث على التجديد ومواجهة التطرف والغلو، ويقوم ببطولة المسلسل الفنان خالد النبوي، وتدور أحداثه في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة، للاستحواذ على السلطة، علاوة على إضافة الضغوط الاقتصادية، وتعددية المذاهب.