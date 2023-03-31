مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9.. رحلة بحث يسرا عن الجدة سوسو

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9، الجدة سوسو كانت هي حلقة الوصل في الحلقة حيث بدأت يسرا في البحث عنها لكونها حماتها وتريد إخبارها بوفاة ابنها في كندا بالإضافة إلى أنها المرة الأولى التي تراها فيها بعد فترة غياب دامت 25 عاما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9.. أحداثه

ومن بين أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9، الجدة سوسو لم تظهر بعد في الأحداث ولم يتعرف الجمهور عليها بعد، حيث أن يسرا التي تجسد دور الدكتورة سميحة لا تعرف موقع ومكان الجدة سوسو.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9 .. الجدة سوسو حماة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9، ستشهد أحداثا كثيرة، وهو من إخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب ومن بطولة محمد ثروت ويسرا ومايان السيد وادم الشرقاوي وشيماء سيف.