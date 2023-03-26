مسلسل 1000 حمدالله على السلامة.. مايان السيد تقيم في منزل «عنبة»

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة «سميحة» فور عودتهم من كندا، والتي تجسد دورها الفنانة يسرا وأبنائها «سماح» و تجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و«سامح»، ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة من بطولة يسرا

تبدأ الأحداث في مسلسل 1000 حمدالله علي السلامة بتوهان سماح عن والدتها يسرا، وشقيقها آدم الشرقاوي نظرا إلى قدومها لأول مرة في مصر بعد 25 عاما قضتها في كندا، وعلى إثر ذلك يقوم عنبة باستضافتها في منزله.

مسلسل 1000 حمدالله علي السلامة .. مايان السيد تتعرف على أسرة عنبة

مسلسل 1000 حمدالله علي السلامة، تشهد حلقته الرابعة تعرف مايان السيد على أسرة عنبة، والجلوس في منزله وقيامها بارتداء ملابس والدته، إلى أن تحاول الوصول إلى والدتها وأسرتها من جديد.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة من بطولة يسرا، ومايان السيد وشيماء سيف ومحمد ثروت، ومن إخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب.