مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9.. يسرا تبحث عن الجدة سوسو

تتواصل حالة الإثارة والتشويق في أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، إذ شهدت الحلقة 9 عديدا من المشاهد الكوميدية في الإطار العائلي داخل أسرة سميحة، التي تؤدي دورها الفنانة يسرا.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9

تضمنت أحداث الحلقة 9 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، محاولة الفنانة يسرا الوصول إلى الجدة سوسو، وجلب الورود لها، وتركها لأبنائها، فيذهب سامح إلى لعب كرة القدم، وتذهب سماح إلى علي ووالدته.

تستمر الأحداث في محاولة فوقية مصالحة سميحة، إذ أتت لها بحقيبة جديدة، بدلا من التي فقدتها، وقدم أكرم هواتف جديده لكل من سماح وسامح.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

موعد عرض حلقات مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على شبكة قنوات سي بي سي، ويعرض في تمام الساعة السادسة والربع مساء، على قناة سي بي سي دراما.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، من بطولة نخبة من الفنانين، على رأسهم: يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، ومن إخراج عمرو صلاح.